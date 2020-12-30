У Чернівцях представили сотні раритетних новорічних іграшок [ Редактировать ]
Ялинка у стилі ретро. Іграшки та гірлянди зараз можна придбати на будь-який смак і гаманець. А от які прикраси використовували наші дідусі та бабусі? Та що вони означали? Дізнався Іван Сірецький.
У краєзнавчому музеї Чернівців зібрали понад 500 раритетних новорічних іграшок. Переважна більшість із радянського часу старовинніші через крихкість не збереглися. У музеї кажуть: за ялинковими прикрасами можна вивчати історію.
Марія Унгурян, завідувачка відділу новітньої історії Чернівецького обласного краєзнавчого музею:
В часи Микити Хрущова основним таким предметом була кукурудза, коли Юрій Гагарін полетів у космос, тоді з'явилися іграшки-космонавти.
Поширеними за тих часів були іграшки у вигляді фруктів та овочів. Окрім звичних кульок, ялинку прикрашали всім, на що здатна була фантазія майстрів.
Марія Унгурян, завідувачка відділу новітньої історії Чернівецького обласного краєзнавчого музею:
Найдавніші іграшки - паперові, ось такі. Це іграшки 40-50-их років. Це різні звірятка, ведмедики.
Кожна старовинна іграшка - це витвір мистецтва. Адже зроблена вручну. Пані Марія показує, як за допомогою спеціальної трубки створювали новорічні прикраси.
Марія Унгурян, завідувачка відділу новітньої історії Чернівецького обласного краєзнавчого музею:
Отут рідке скло і отут, бачите, є маленький отвір, вони дули і видувалася кулька. І потім, поки воно гаряче, придавали йому певну форму склодуви, і художники розмальовували.
Схожі скарби є нині в багатьох удома. Чернівчанка Олена Бесединська свої раритетні іграшки не продасть за жодні гроші. Бо чи не з кожною пов'язані якісь спогади.
Олена Бесединська, жителька Чернівців:
Перші іграшки, які з'явилися, це ще купувала моя бабуся в дитинстві, в молодості. Потім вони з нею дуже довго подорожували, побачили багато країн, побачили багато міст, завжди були на новорічних ялинках.
У родині Олени збереглися іграшки ще 30-х років минулого століття. Але вони настільки крихкі, що на ялинку жінка їх навіть не вішає. Каже, головне - не вік прикраси, а емоції, з нею пов'язані.
Олена Бесединська, жителька Чернівців:
Іграшка повинна викликати якусь емоцію чи якісь приємні асоціації, саме тоді їй є місце на ялинці. І ще важливо, щоб кожен рік щось новеньке з'являлося, і воно, як талісман, з нами іде через весь рік, потім на ялинці.
Нині на ялинці господині є чимало старовинних годинників, птахів, грибочків. Але обов'язково мають бути огірок і колосок. Тоді, за повір'ям, наступний рік буде врожайним і мине в розкоші.
по теме
В Нью-Йорку влаштували репетицію новорічних гулянь на Таймс Сквер. Через карантин побачити це дійство в ніч на перше січня можна буде лише по телебаченню
У краєзнавчому музеї Чернівців зібрали понад 500 раритетних новорічних іграшок. Переважна більшість із радянського часу старовинніші через крихкість не збереглися. У музеї кажуть: за ялинковими прикрасами можна вивчати історію.
С приближением Нового года, каждая хозяйка задумывается о том, что приготовить в главную ночь года
У краєзнавчому музеї Чернівців зібрали понад 500 раритетних новорічних іграшок. Переважна більшість із радянського часу старовинніші через крихкість не збереглися. У музеї кажуть: за ялинковими прикрасами можна вивчати історію
Новый год - самый долгожданный и волшебный праздник в году