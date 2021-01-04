В Украине углубляется социально-экономический кризис. Единственный действенный способ избежать дестабилизации ситуации в стране и массовых протестов - это пойти на перевыборы парламента и поменять правительство. Об этом заявил Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко.

"Прошедший год был временем глубокого кризиса и бестолковых правительственных решений. Власть всё время пыталась уйти от ответственности и перекладывала всю тяжесть ситуации на плечи населения и украинского бизнеса. Росли цены, тарифы, сокращалось финансирование социальной сферы, практически отсутствовали инвестиции в развитие экономики и регионов. Но сами чиновники и силовики чувствовали себя прекрасно, бюджетные расходы на их содержание только росли. Если такая политика будет продолжена и в этом году - последствия для страны будут тяжелейшими", – отметил Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что бездействие и непрофессионализм власти увеличивают риски дестабилизации в стране, что может привести к массовым протестам.

"Власть не имеет права закрывать глаза на проблемы людей. Она должна прислушаться к законным требованиям предпринимателей, врачей и учителей, а не пытаться убедить людей в том, что все хорошо. На передний план должны выйти задачи по борьбе с эпидемией и помощи людям, поддержка отечественного бизнеса, политическое урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе. Нам нужно разумно использовать бюджетные ресурсы, закрыть все "схемы" и "скрутки". Все средства должны быть направлены на поддержку медицины, защиту украинских семей, инвестиции в восстановление экономики и развитие регионов", – считает Сопредседатель партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ.

Однако, по его словам, сегодня уже совершенно ясно, что нынешний состав власти с вызовами и задачами, стоящими перед страной, не справится.

"Нам нужны перевыборы парламента и смена правительства. Это единственный цивилизованный демократический путь, чтобы поменять курс и избежать социальных потрясений", – резюмировал Юрий Бойко.

О том, что нужно делать для развития экономики, к чему приводит непрофессионализм власти и кадровая чехарда в правительстве, какие приоритеты и задачи ставит перед собой ОП-ЗЖ, смотрите в "Большом интервью" Юрия Бойко телеканалу "112 Украина".