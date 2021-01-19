Християни святкують Богоявлення Господнє [ Редактировать ]
Сьогодні християни східного обряду святкують Богоявлення Господнє. Цього дня згадують хрещення - Ісуса Христа, Іоанном Передвісником у річці Йордан.
У храмах та водоймах нині освячують воду. Вважають, що вона набуває цілющих властивостей.
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