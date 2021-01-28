Астронавты NASA, которые входят в экипаж 64-й экспедиции, запечатлели на фото полярное сияние на Земле с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Daily Mail.

Снимки были сделаны на орбите. Они показывают природное явление в разных частях нашей планеты, включая Северную Атлантику, Румынию и Россию. Также на фото видны огни больших городов.

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"Орбита станции находится на высоте 51,6° над экватором, откуда открывается впечатляющий вид на северное сияние Земли между огнями города и мерцающими звездами", - говорится в сообщении NASA.

Одно фото было сделано 18 января, когда МКС находилась на орбите в 264 милях над Северной Атлантикой. На снимке показано темное море внизу с полосой зеленого света, идущей вверху вдоль горизонта.

В тот же день МКС пролетела над Румынией, чтобы запечатлеть еще один захватывающий вид.

"Международная космическая станция находилась на орбите в 263 милях над Румынией, когда была сделана эта фотография городских огней Швеции и Финляндии с северным сиянием над горизонтом Земли", - говорится в подписи к снимку.

Также отмечается, что темная область между двумя скандинавскими странами - это Балтийское море.

13 января экипаж поделился снимком во время полета над Казахстаном и Россией, на котором запечатлены яркие огни города ночью, а над ним был виден изогнутый луч зеленых сияний.

Еще одно фото было сделано 7 января. На нем запечатлен космический корабль на фоне сияния.

Ранее мы писали о том, что космический зонд запечатлел на Марсе "рождественского ангела". Снимки были сделаны бортовой стереокамерой высокого разрешения аппарата Mars Express.

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