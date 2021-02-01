Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стагнации "нормандского процесса". Он назвал причиной нежелания России шагать вперед. Об этом заявил украинский лидер в интервью Axios, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, война между странами должно закончиться, Украина должна вернуть своих людей и территории.

Действительно, я считаю, что если будет продолжаться стагнация нормандского формата - а причин для этого много: сначала был COVID, и шесть-семь месяцев мы слышали, что из-за COVID мы не можем собираться - были видеовстречи в минском формате и даже были видеовстречи советников нормандского процесса... Но все это - разговоры.

По его словам, после парижского саммита был какой-то процесс, но потом пошла стагнация.

Ранее мы писали о том, что в ТКГ создадут "совет людей с Донбасса". Напомним, что ранее Леонид Кравчук рассказал, почему Будапештский меморандум не защитил Украину от агрессии со стороны России. Также Леонид Кравчук заявил, что на сегодняшний день нет предпосылок для встречи нормандской четверки в 2021 году.

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