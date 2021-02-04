В Amazon заявили, что намереваются построить спиралевидную стеклянную башню высотой 350 футов (106 метров), который будет служить новой штаб-квартирой корпорации.

Как сообщает сайт компании, строительство второго главного здания Amazon будет в Арлингтоне, который является пригородом Вашингтона. Постройку планируют завершить в 2025 году.

Небоскреб Helix будет построен в пригороде Вашингтона

Проектное предложение Amazon для следующего крупного кампуса состоит из трех 22-этажных зданий, вмешенные внутри уникальной спиралевидной стеклянной башни под названием Helix ("Спираль" с английского). Небоскреб является продолжением вдохновленных природой строений Amazon в Сиэтле, которые открылись еще в 2018 году.

Помимо офисных помещений, рассчитанных на 25 тысячи человек, эта структура высотой 106 метров предназначена для реализации проекта симбиоза людей с природой и будет включать в себя вертикальный лес с проходами, ведущими на верхние этажи.

Amazon Helix

Amazon также планирует зеленые насаждения и парки на территории площадью 853 тысячи квадратных метров. В Helix будет разрешено проводить экскурсии, поэтому все желающие смогут посетить диковинное место.

Когда небоскреб будет завершен, он будет сильно выделяться на фоне классических коробок из-за своей необычной спиралевидной конструкции. Amazon отмечает, что вдохновение исходит из естественной красоты формы двойной спирали, узор которой можно наблюдать в природе, вроде нашей ДНК, спиральных галактиках, сосновых шишек и морских ракушек.

Amazon Helix

Внутри будет конференц-центр на 1500 человек и выставки художников-резидентов, а снаружи будут две пешеходные дорожки, окруженные вертикальным лесом с местными насаждениями Вирджинии, ведущими к вершине.

Ответственность за строительство взяла архитектурная фирма NBBJ. По ее словам планировка кампуса предназначена только для пешеходов и велосипедистов с подземной дорожной системой, используемой для доставки.

Amazon Helix

На территории кампуса будет будут расположены магазины розничной торговли, рестораны и амфитеатр для общественных мероприятий.

На постройку такого амбициозного проекта Amazon потратит 2,5 миллиарда долларов. Строительство здания начнется в 2022 году.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Илон Маск призвал разделить Amazon.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.