Экономика Украины вернулась на докризисный уровень - Шмыгаль [ Редактировать ]
Источник: Кабинет министров Украины
Украинская экономика в конце 2020 года вышла на докризисный уровень. И в целом Украина легче среди всех европейских стран пережила экономический кризис из-за пандемии коронавируса.
Об этом во время визита в Брюссель заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с генеральным директором Конфедерации Европейского бизнеса Маркусом Бейрером и представителями европейских компаний, сообщает пресс-служба правительства.
Данные Европейской бизнес ассоциации отмечают, что Украина мягче среди европейских стран прошла экономический кризис. Мы потеряли лишь 4,5% ВВП. В этом году, по прогнозам, рост экономики Украины составит более 4,6%.
Напомним, что недавно Всемирный банк вдвое улучшил прогноз для Украины - с 1,5 до 3%.
Прогноз ВВП Украины
Глава правительства добавил, что Национальная экономическая стратегия Украины рассчитана на привлечение в страну бизнес-инвестиций. Среди главных принципов украинской власти:
- европейская и евроатлантическая интеграция;
- верховенство права;
- экономическая свобода;
- защита частной собственности;
- равные условия для бизнеса;
- свободное движение капитала;
- нетерпимость к коррупции.
Глава правительства озвучил представителям европейских компаний пять ключевых направлений экономической стратегии, которые являются критически важными для бизнеса и инвесторов.
Первое - это верховенство права. Мы активно работаем с МВФ, европейскими структурами по внедрению обновленного законодательства в судебной сфере. Такие проекты законов подготовлены и будут в этом году приниматься парламентом Украины. Второе - инвестиционная привлекательность. Мы принимаем изменения в закон об инвестиционных парки, одобрили законодательство, которое вводит сопровождение инвестора на государственном уровне.
Третьим ключевым направлением Денис Шмыгаль назвал "зеленый курс": возобновляемые источники энергии, современные технологии в производстве, энергоэффективность и энергосбережение.
Четвертый вектор - развитие малого и среднего предпринимательства, пятый - диджитализация.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе премьер Шмыгаль и президент Евросовета обсудили ассоциацию Украины с ЕС.
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