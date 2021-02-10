Украинская экономика в конце 2020 года вышла на докризисный уровень. И в целом Украина легче среди всех европейских стран пережила экономический кризис из-за пандемии коронавируса.

Об этом во время визита в Брюссель заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с генеральным директором Конфедерации Европейского бизнеса Маркусом Бейрером и представителями европейских компаний, сообщает пресс-служба правительства.

Данные Европейской бизнес ассоциации отмечают, что Украина мягче среди европейских стран прошла экономический кризис. Мы потеряли лишь 4,5% ВВП. В этом году, по прогнозам, рост экономики Украины составит более 4,6%.

Напомним, что недавно Всемирный банк вдвое улучшил прогноз для Украины - с 1,5 до 3%.

Прогноз ВВП Украины

Глава правительства добавил, что Национальная экономическая стратегия Украины рассчитана на привлечение в страну бизнес-инвестиций. Среди главных принципов украинской власти:

европейская и евроатлантическая интеграция;

верховенство права;

экономическая свобода;

защита частной собственности;

равные условия для бизнеса;

свободное движение капитала;

нетерпимость к коррупции.

Глава правительства озвучил представителям европейских компаний пять ключевых направлений экономической стратегии, которые являются критически важными для бизнеса и инвесторов.

Первое - это верховенство права. Мы активно работаем с МВФ, европейскими структурами по внедрению обновленного законодательства в судебной сфере. Такие проекты законов подготовлены и будут в этом году приниматься парламентом Украины. Второе - инвестиционная привлекательность. Мы принимаем изменения в закон об инвестиционных парки, одобрили законодательство, которое вводит сопровождение инвестора на государственном уровне.

Третьим ключевым направлением Денис Шмыгаль назвал "зеленый курс": возобновляемые источники энергии, современные технологии в производстве, энергоэффективность и энергосбережение.

Четвертый вектор - развитие малого и среднего предпринимательства, пятый - диджитализация.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе премьер Шмыгаль и президент Евросовета обсудили ассоциацию Украины с ЕС.