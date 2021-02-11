В Україні заборонили російську вакцину від COVID-19 [ Редактировать ]
Реєстрацію Спутніка, російської проти COVID-19 вакцини в Україні - уряд заборонив. Як таку, що розроблена і вироблена "державою-агресором". Президент України Володимир Зеленський також заявив, що нема підтвердження безпечності російського препарату, тож на українцях його не випробовуватимуть.
А в литовському уряді заявили, що не купуватимуть російську сироватку, навіть якщо її зареєструють в ЄС, бо це означає фінансувати російську агресію в Україні.
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