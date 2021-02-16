Служба безпеки України оголосила підозру Шарію [ Редактировать ]
Також Служба безпеки України оголосила про підозру проросійському пропагандисту Шарію. Як повідомили в СБУ, починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали Шарій сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій проти України.
Пропагандиста, який зараз мешкає в Іспанії, підозрюють у скоєнні злочинів, зокрема, за статтею "Державна зрада". Шарію загрожує від 12 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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