Налоговики-злоумышленники обчистили украинский бюджет на миллионы [ Редактировать ]
Группа экс-сотрудников налоговой службы украла из государственного бюджета разработала схему по незаконному выводу из государственного бюджета Украины более 3 миллионов гривен.
Незаконная деятельность чиновников Государственной фискальной службы в Киевской области осуществлялась в период с 2015 по 2019 года. Они занимались возвращением подоходного налога и единого социального взноса физическим и юридическим лицам.
Отмечается, что правоохранители сообщили пяти членам преступной группы о подозрении в превышении служебных полномочий, несанкционированных действиях с информацией и служебном подлоге. Виновным в совершении преступления грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Фото: ГБР
Читайте также, под Харьковом большой налоговый чиновник "погорел" на взятке. Помимо работника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, был "взят" и посредник в коррупционной схеме.
Кроме того, прокуратура Киева совместно с СБУ задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тысяч долларов США.
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