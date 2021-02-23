Они занимались возвращением подоходного налога и единого социального взноса физическим и юридическим лицам/ фото: ГБР

Группа экс-сотрудников налоговой службы украла из государственного бюджета разработала схему по незаконному выводу из государственного бюджета Украины более 3 миллионов гривен.

Незаконная деятельность чиновников Государственной фискальной службы в Киевской области осуществлялась в период с 2015 по 2019 года. Они занимались возвращением подоходного налога и единого социального взноса физическим и юридическим лицам.

Отмечается, что правоохранители сообщили пяти членам преступной группы о подозрении в превышении служебных полномочий, несанкционированных действиях с информацией и служебном подлоге. Виновным в совершении преступления грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Фото: ГБР

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Кроме того, прокуратура Киева совместно с СБУ задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тысяч долларов США.

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