Ученые из Университета Суонси, Бристольского университета и Института Фрэнсиса Криканазвали нашли пищевую привычку, которая представляет опасность для иммунитета. О результатах исследования говорится в рецензируемом журнале Nature.

Оказалось, что большие дозы фруктозы негативно влияют на иммунную систему.

Глюкоза запускала в их организме глутаминолиз и окислительный метаболизм - процессы, способствующие повышению уровня воспалительных цитокинов.

В ходе изучения иммунной реакции на обилие фруктозы выяснилось, что воспалительные реакции иммунной системы, вызванные чрезмерным потреблением фруктозы, нарушают работу органов, а также приводят к повреждению клеток и тканей.

Ученые напоминают, что фруктоза обычно содержится в сладких напитках, сладостях и полуфабрикатах и ​​широко используется в производстве продуктов питания. Она повышает риск развития ожирения, диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени.

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