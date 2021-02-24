Какие пищевые привычки "убивают" иммунитет [ Редактировать ]
Ученые из Университета Суонси, Бристольского университета и Института Фрэнсиса Криканазвали нашли пищевую привычку, которая представляет опасность для иммунитета. О результатах исследования говорится в рецензируемом журнале Nature.
Оказалось, что большие дозы фруктозы негативно влияют на иммунную систему.
Глюкоза запускала в их организме глутаминолиз и окислительный метаболизм - процессы, способствующие повышению уровня воспалительных цитокинов.
В ходе изучения иммунной реакции на обилие фруктозы выяснилось, что воспалительные реакции иммунной системы, вызванные чрезмерным потреблением фруктозы, нарушают работу органов, а также приводят к повреждению клеток и тканей.
Ученые напоминают, что фруктоза обычно содержится в сладких напитках, сладостях и полуфабрикатах и широко используется в производстве продуктов питания. Она повышает риск развития ожирения, диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени.
Ранее мы писали о том, что доктор Евгений Комаровский рассказал, какие продукты несут пользу для иммунитета человека.
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