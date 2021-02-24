На субботу, 27 февраля, синоптики прогнозируют в Украине похолодание и снегопады. Температура будет колебаться в районе +2+4. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В субботу будет дождь со снегом во всех регионах. На западе страны температура воздуха днем составит +2+7, а ночью +2+4. В северных и центральных областях днем будет +1+4 и ночью так же.

На востоке страны передают ночью и днем +2+4. В южных областях будет теплее, днем +4+7, а ночью +2+4.

На второй день снегопады продолжатся в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Отметим, что также синоптики заявляли о том, что до конца февраля в Украину придет настоящая весна. В некоторых областях температура достигнет +10 градусов.

Ранее мы писали о том, что на Европу надвигается шлейф из пыли и песка из пустыни Сахара. Недавно мощный снегопад "накрыл" Киев.

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