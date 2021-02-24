На органи державної влади України була здійснена кібератака [ Редактировать ]
Кібератака на органи державної влади України. Про це повідомили в Національному координаційному центрі кібербезпеки при РНБО. Там не відкидають, що напад скоїли російські хакери, на це вказує характер втручання.
Зломники намагалися поширити шкідливі документи через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади - заявили в РНБО. Схожі кібернапади - вірус NotPetya 2017 року, і Solorigate - кібератака, яку зараз розслідують в США.
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