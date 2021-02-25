В четверг, 25 февраля, первая страна в мире одобрила экстренное применение вакцины от оронавируса разработки Johnson&Johnson. Сделал это Бахрейн. Об этом сообщает Reuters.

Местный регулятор одобрил применение американской вакцины, курс которой состоит из одной дозы, в отличие от других уже используемых в мире препаратов.

В стране вакцину Johnson&Johnson планируют использовать для пациентов из групп риска - тех, у кого коронавирус может развиваться в тяжелой форме, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, как проходит COVID-вакцинация в Украине. Также сообщалось, что в МОЗ напомнили о побочных эффектах вакцины от коронавируса.

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