Паспортам вакцинації у ЄС бути. Лідери Євросоюзу остаточно погодили це питання. Тож коли їх запровадять? - розкаже Олена Абрамович.

"Вакцинація" і "подорожі" ставити поряд ці два слова у Брюсселі не поспішають. Проте готують усе для того, аби до літніх відпусток так звані паспорти вакцинації, або ж просто довідки, стали уніфікованим документом у ЄС. Про це за підсумками онлайн-саміту заявила німецька канцлерка Ангела Меркель.

Ангела Меркель, федеральний канцлер Німеччини:

Одним із важливих моментів під час обговорення стала цифрова довідка про щеплення. Тут усі погодились, що вона необхідна. Політичне завдання - домогтися цього найближчим часом, ми говорили про три місяці.

А поки що європейців просять залишатися вдома. Для неважливих поїздок - треба продовжити обмеження, вирішили лідери ЄС. Принаймні, доки не вгамується ситуація з новими штамами. Ну або ж до прогресу масової вакцинації. Попри затримки з постачанням вакцин, у Брюсселі сподіваються зробити всім щеплення за планом.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Ми впевнені, що зможемо досягти нашої мети - до кінця літа запропонувати щеплення сімдесяти відсоткам дорослого населення. Це 255 мільйонів людей у Європейському Союзі.

Чи можна буде досягти цієї мети, якщо відмовитися від вакцин АстраЗенека одне з питань, яке теж порушували лідери. Оксфордський виробник не на жарт їх роздратував, через постійні зриви планів постачання. Та тиснути аж надто тут все-таки не можуть. Втратять вакцини - не виконають план. У ЄС щеплення від коронавірусу отримали усього 7% населення, у той час як у Великій Британії - 27.

Шарль Мішель, президент Ради ЄС:

Зараз нашим головним пріоритетом є пришвидшення виробництва та доставка вакцин по всьому Європейському Союзу. Ми хочемо більшої передбачуваності та прозорості від фармацевтичних компаній. І щоб вони гарантували виконання своїх зобов'язань.

Та попри затримок з постачанням на території ЄС досі лежать невикористаними 20 мільйонів доз АстраЗенеки. Частина відкладені для повторних щеплень. Ще цю вакцину у багатьох країнах не рекомендують для осіб, старших за 65 років, саме для них зараз проводять вакцинацію. А медики, яким її пропонують, почали відмовлятися через побічні реакції, принаймні в Німеччині. Тим часом французький президент заявив, він особисто - за АстраЗенеку.

Еммануель Макрон президент Франції:

До мене дійде черга, я ще маю час. Але, якщо мені запропонують цю вакцину - я прийму її, звісно.

Раніше Еммануель Макрон називав АстраЗенеку квазіефективною - для старших людей. Тепер після додаткових досліджень - його уряд збирається затвердити препарат і для тих, кому за 65.