Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на принятия документа об утверждении "Стратегии деокупации Крыма", который был принят на заседании СНБО в четверг, 11 марта. Об этом глава МИД написал в своем Twitter.

По его словам, принятая стратегия является историческим документом, а также новым сигналом, что Украина прилагает собственные усилия для деоккупации анексированного полуострова.

Три кита для возвращения Крыма: утвержденная сегодня стратегия; консолидация - мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе; синергия - восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом.

Отмечается, что в настоящее время правительство Украины прилагает собственные целенаправленные усилия, чтобы вернуть Крым.

Читайте также, Украина создает Крымскую платформу, чтобы вынести дискуссию относительно деоккупации Крыма на международный уровень. Работая с международными партнерами по этим направлениям, государство сможет продвигаться на пути деоккупации Крыма.

Кроме того, если бы Украина была в НАТО, Россия не оккупировала бы Крым. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос одного из студентов после выступления в Колледже Европы в бельгийском Брюгге.

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