В Шевченковском районе Запорожья мощный взрыв газа разнес жилой дом. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили два человека.

Газовоздушная смесь воспламенилась, после чего последовал взрыв. Все произошло в здании на улице Квитки-Основьяненко. К счастью, после взрыва не последовало возгорание. Медики приняли незамедлительное решение о госпитализации 2 человек - 40-летнего мужчины и 33-летней женщины.

Спасатели разбирают завалы взорванного здания/ фото: ГСЧС

Отмечается, что дом обогревался газовой духовкой. Батареи и газовый котел хозяева самовольно демонтировали. На месте ЧП работали 16 человек и четыре единицы техники, по факту взрыва правоохранительные органы ведут расследование.

Фото: ГСЧС

Читайте также, в городе Бердянск Запорожской области в многоэтажном жилом доме на улице Волонтеров, 156 прогремел взрыв. Детонация случилась на седьмом этаже, полиция занимается установлением причин страшной трагедии.

Кроме того, в Кропивницком в многоэтажном доме прогремел взрыв, после чего начался пожар. Пострадали два человека, их госпитализировали. Когда спасатели прибыли на место, в квартире уже бушевал пожар на площади 30 кв. м.

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