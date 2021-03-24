Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников новым фото. Соответствующий кадр появился на странице звезды в Instagram.

"Иду на пляж, потому что не могу прятать такую красоту. Это я про шляпу" - подписала снимок Леся.

Многим подписчикам понравилось "жаркое" фото Леси Никитюк, поэтому они одарили ее массой восторженных комментариев:

"Худышка", "Очень красивая", "Божественная".

Но, нашлись и те, кто заметил на фото фотошоп, отметив, что живот звезды явно замылен.

"Перефотошопилась", "Фотошоп рулит", "Сплошной фотошоп", - пишут подписчики под фото.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.

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