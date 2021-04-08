Аэропорт "Днепропетровск" переименовали [ Редактировать ]
Международный аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Отныне он называется "Днепр", но весной еще предстоит голосование за окончательное название.
Нет больше аэропорта "Днепропетровск", есть "Днепр". Старое название аэропорта "Днепропетровск" осталась окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется "Днепр.
Отмечается, что жители области смогут проголосовать, в честь какого знакового деятеля будет назван аэропорт. Он также добавил, что до конца следующего года начнет работу новый терминал, а до конца 2023 в Днепре будет и новая взлетно-посадочная полоса.
Ранее сообщалось, что проспект Бандеры в Киеве снова стал Московским. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.
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