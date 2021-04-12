Верховна Рада: що вирішуватимуть народні обранці? [ Редактировать ]
Трудоднем по локдауну вкотре вирішили вдарити депутати. І на завтра запланували одразу три пленарні засідання. Працюватимуть у дві зміни. А, щоб не дати шансу коронавірусу прошмигнути під купол, залу кварцуватимуть що дві години, носитимуть маски і робитимуть часті перерви. Анна Каменєва про великі плани докладніше.
Кварцування і зміна масок що дві години. І вірус для нардепів - нестрашний.
Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України:
Було прийнято рішення більшістю, фактично "Слуга народу", про те що буде засідання в режимі звичайному пленарних засідань, так як вони відбуваються.
Доїхати на роботу під час локдауну? 363 нардепи навіть спецперепустки на громадський транспорт отримали. Закриті кафе, ресторани та ще й парламентська їдальня?
Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":
Пост зараз, хай постують, якщо серйозно, то ми будемо, наша фракція буде допомагати організовувати цей процес з депутатами від нашої фракції.
Увесь тиждень депутати присвятять земельним поправкам. Третину пройшли раніше, попереду - ще 2 тисячі. І відступати від них опозиція наміру не має.
Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":
Вся сільськогосподарська земля буде розпродаватись з молотка через електронні аукціони, куди наші середні сільгоспвиробники навіть не підступляться. Це по суті згон наших аграріїв з землі. От заради чого в локдаун скликається Верховна Рада. Всім не можна, Верховній Раді можна.
Та не землею єдиною. На завтра на вечір нардепи аж 2 позачергових запланували. Та з їхнім порядком денним - згодні не всі.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Ми побачили абсолютно другорядні закони, які не мають нічого спільного з тим, що сьогодні турбує наших людей, а наших людей турбує сьогодні загострення на сході, припинення військового конфлікту. Як буде боротьба з епідемією, як буде ситуація з тарифами, ми не будемо приймати участь в засіданнях позачергових, які не будуть давати відповідь людям на ті питання, які я перерахував.
Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":
Люди сидять вдома і мають за цей час заплатити щоменш 1200 грн єдиного соціального внеску, я вже не кажу про інші податки. Саме законопроєкт, який розширює можливість отримати 8 тисяч грн, звільняє від податків, дає місцевим органам влади додаткові інструменти про підтримку бізнесу - фракція голос внесла в парламент і цей законопроєкт звичайно не ставлять в порядок денний.
Чи не кожна фракція нині збирає підписи за позачергові, але зі своїм порядком денним. І таких підписів треба 150. "Голос", приміром, за закрите засідання з головнокомандувачем Збройних сил. А "Євросолідарність" за окреме засідання, присвячене протидії пандемії.
Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":
У постанові яку ми вимагаємо розглянути є надзвичайно актуальні питання, починаючи від аналізу виконання попередньої постанови влади і притягнення до відповідальності тих, хто зірвав вакцинацію, зірвав захист лікарів, зірвав обладнання лікарень, в тому числі і киснем, ті хто зірвав закупівлю ліків.
Про відповідальність поки що не говоритимуть, та Максима Степанова під купол покличуть. Очільника МОЗ у п'ятницю чекають із черговим звітом.
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