Трудоднем по локдауну вкотре вирішили вдарити депутати. І на завтра запланували одразу три пленарні засідання. Працюватимуть у дві зміни. А, щоб не дати шансу коронавірусу прошмигнути під купол, залу кварцуватимуть що дві години, носитимуть маски і робитимуть часті перерви. Анна Каменєва про великі плани докладніше.

Кварцування і зміна масок що дві години. І вірус для нардепів - нестрашний.

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України:

Було прийнято рішення більшістю, фактично "Слуга народу", про те що буде засідання в режимі звичайному пленарних засідань, так як вони відбуваються.

Доїхати на роботу під час локдауну? 363 нардепи навіть спецперепустки на громадський транспорт отримали. Закриті кафе, ресторани та ще й парламентська їдальня?

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Пост зараз, хай постують, якщо серйозно, то ми будемо, наша фракція буде допомагати організовувати цей процес з депутатами від нашої фракції.

Увесь тиждень депутати присвятять земельним поправкам. Третину пройшли раніше, попереду - ще 2 тисячі. І відступати від них опозиція наміру не має.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Вся сільськогосподарська земля буде розпродаватись з молотка через електронні аукціони, куди наші середні сільгоспвиробники навіть не підступляться. Це по суті згон наших аграріїв з землі. От заради чого в локдаун скликається Верховна Рада. Всім не можна, Верховній Раді можна.

Та не землею єдиною. На завтра на вечір нардепи аж 2 позачергових запланували. Та з їхнім порядком денним - згодні не всі.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми побачили абсолютно другорядні закони, які не мають нічого спільного з тим, що сьогодні турбує наших людей, а наших людей турбує сьогодні загострення на сході, припинення військового конфлікту. Як буде боротьба з епідемією, як буде ситуація з тарифами, ми не будемо приймати участь в засіданнях позачергових, які не будуть давати відповідь людям на ті питання, які я перерахував.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Люди сидять вдома і мають за цей час заплатити щоменш 1200 грн єдиного соціального внеску, я вже не кажу про інші податки. Саме законопроєкт, який розширює можливість отримати 8 тисяч грн, звільняє від податків, дає місцевим органам влади додаткові інструменти про підтримку бізнесу - фракція голос внесла в парламент і цей законопроєкт звичайно не ставлять в порядок денний.

Чи не кожна фракція нині збирає підписи за позачергові, але зі своїм порядком денним. І таких підписів треба 150. "Голос", приміром, за закрите засідання з головнокомандувачем Збройних сил. А "Євросолідарність" за окреме засідання, присвячене протидії пандемії.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

У постанові яку ми вимагаємо розглянути є надзвичайно актуальні питання, починаючи від аналізу виконання попередньої постанови влади і притягнення до відповідальності тих, хто зірвав вакцинацію, зірвав захист лікарів, зірвав обладнання лікарень, в тому числі і киснем, ті хто зірвав закупівлю ліків.

Про відповідальність поки що не говоритимуть, та Максима Степанова під купол покличуть. Очільника МОЗ у п'ятницю чекають із черговим звітом.