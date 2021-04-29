Граждане, принимавшие участие в ликвидации аварии на ЧАЭС и пострадавшие от ее последствий, в своих обращениях регулярно заявляют о низком уровне социальной защиты и невозможности получить медицинское обслуживание надлежащего качества в необходимом объеме. Поэтому народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с запросом, в котором требует безотлагательно принять меры, направленные на существенное улучшение уровня социальной защиты и качества медицинского обслуживания участников ликвидации аварии на ЧАЭС и пострадавших от её последствий.

В запросе политик отмечает необходимость безотлагательного и в полном объеме выполнения всех решений Конституционного суда о восстановлении льгот и выплат указанным гражданам, развития сети специализированных медицинских учреждений для «чернобыльцев» и их обеспечение бесплатными лекарствами, восстановление целевых бюджетных программ медицинского обслуживания "чернобыльцев".

По словам депутата, одной из причин сложившейся ситуации является прекращение правительством, начиная с 2014 года, бюджетного финансирования некоторых «чернобыльских» программ и его существенное сокращение для других. В частности, Кабинетом министров были свёрнуты программы обеспечения вышеуказанных граждан жильём и лечения онкобольных «чернобыльцев». Ассигнования на программу социальной защиты пострадавших от аварии на ЧАЭС, хоть и выросли в последние годы, но в 2021-м остаются ниже уровня 2013 года на 2%, при том, что потребительские цены за это время выросли более чем в 2,7 раза. В общем, по сравнению с 2013 годом объём бюджетного финансирования программ соцобеспечения "чернобыльцев" номинально сократился на 5%, а в долларовом эквиваленте – в 3,6 раза.

Еще одной причиной низкой социальной защищенности "чернобыльцев" политик называет последовательную ликвидацию, начиная с 2014 года, целого ряда установленных для них льгот и невыполнение правительством решений Конституционного суда, направленных на восстановление указанных льгот.

"Результатом подобных шагов власти стало существенное ухудшение уровня жизни граждан – участников ликвидации аварии на ЧАЭС и пострадавших от её последствий", – говорится в запросе.