"Заклик не до перемовин, а до капітуляції": Гарріс прокоментувала заяви путіна [ Редагувати ]
Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс прокоментувала заяви очільника Кремля володимира путіна про умови для нібито початку перемовин з Києвом.
Учора путін запропонував свої пропозиції. Але давайте говорити чесно. Він не закликає до перемовин. Він закликає до того, щоб Україна здалася, — сказала Гарріс на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.
Вона також наголосила, що завершення війни має залежити виключно від України.
США відстоюють Україну не через благодійність, а через те, що це в наших стратегічних інтересах. Ми тут з делегаціями більше 90 країн, у яких також є стратегічні інтереси щодо справедливого миру в Україні, — додала віцепрезидентка.
по темі
Здавалося б, обмеження постійно розширюються: але в росію й надалі надходять західні компоненти, необхідні для виробництва винищувачів. Що постачають і як вдається оминати санкції?
На те, щоби спростувати закиди знадобилося майже 10 років. Докладніше про боротьбу за найвідоміший український підрозділ - далі в нашому матеріалі.
Сполучені Штати найближчими тижнями оголосять про новий пакет військової допомоги для України
Отже, як адміністрація Байдена сформулювала цей дозвіл? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко розпитав про це американського високопосадовця, який був серед тих небагатьох чиновників, які готували відповідну ухвалу.
Україна та США ведуть перемовини щодо укладення угоди про гарантії безпеки