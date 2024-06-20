Румунія вирішила передати Україні систему Patriot [ Редагувати ]
Вища рада оборони Румунії ухвалила рішення передати Україні одну систему ППО Patriot.
Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента.
"Зважаючи на значне погіршення ситуації з безпекою в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо енергетичну, і регіональних наслідків цієї ситуації, зокрема для безпеки Румунії, у тісній координації з союзниками, члени Ради вирішили передати Україні систему Patriot", - йдеться в заяві Ради оборони.
При цьому наголошується, що пожертвування буде зроблено за умови, що Румунія продовжить переговори з союзниками, особливо зі США, з метою отримання аналогічної або еквівалентної системи ППО.
по темі
Його кандидатуру підтримали всі держави блоку, крім Румунії. Чому вагається Бухарест? І чого чекати від потенційного генсека Україні? Тетяна Логунова розкаже.
Швейцарія обговорить з росією, Китаєм та іншими країнами, яких не було на саміті миру, підсумки зустрічі понад 100 країн та міжнародних організацій
У Швейцарії закінчився перший установчий саміт миру, який ініціювала Україна
15-16 червня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру
Президент України Володимир Зеленський під час своєї участі у саміті "Великої сімки" (G7) провів зустріч із Папою Римським Франциском