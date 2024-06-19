США пообіцяли зробити все, щоб припинити постачання зброї росії від КНДР та Ірану [ Редагувати ]
США зроблять все можливе, щоб припинити постачання зброї з Ірану і Північної Кореї в росію для продовження війни в Україні.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб припинити підтримку, яку надають Росії (для війни проти України, - ред.) такі країни, як Іран і Північна Корея", - заявив він.
За його словами, кремль відчайдушно намагається зміцнити відносини з країнами, які можуть надати все необхідне для продовження війни в Україні, особливо з Іраном і КНДР.
"Ми дуже стурбовані цим, бо це те, що підтримує війну", - заявив Блінкен.
Крім того, держсекретар додав, що найшвидший спосіб закінчити війну в Україні буде позбавити російського диктатора путіна думки, що він зможе пережити Україну і всіх її союзників, при цьому, якщо він знатиме, що палива, необхідного для його військової машини, більше не буде.
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