За сьогоднішній ранок на фронті уже три порушення режиму перемир'я - повідомили у штабі ООС. Ворог вдарив із важких мінометів поблизу Опитного. А в районі Світлодарська і Павлополя бив із гранатометів різних систем.

Минулої доби на сході поранено одного українського військового. Бойовики вели вогонь з важких 120 мінометів поблизу Красногорівки та Катеринівки. На багатьох ділянках застосували міномети 82 калібру, гранатомети та стрілецьку зброю. Загалом, за добу - 15 ворожих обстрілів.