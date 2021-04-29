На фронті зафіксували три порушення перемир'я [ Редактировать ]
За сьогоднішній ранок на фронті уже три порушення режиму перемир'я - повідомили у штабі ООС. Ворог вдарив із важких мінометів поблизу Опитного. А в районі Світлодарська і Павлополя бив із гранатометів різних систем.
Минулої доби на сході поранено одного українського військового. Бойовики вели вогонь з важких 120 мінометів поблизу Красногорівки та Катеринівки. На багатьох ділянках застосували міномети 82 калібру, гранатомети та стрілецьку зброю. Загалом, за добу - 15 ворожих обстрілів.
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