За сутки в столице зафиксировали 940 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтверждено 194 630 инфицированных COVID-19. 122 831 человек выздоровели (784 - за минувшие сутки), еще 4567 киевлян умерли (30 - за минувшие сутки). Медики приняли решение о госпитализации 86 человек с диагнозом "коронавирус". К тому же, 255 жителей Киева отправили в медучреждения с пневмониями.

Отмечается, что среди заболевших:

548 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;

355 мужчин, возрастом от 18 до 94 лет;

37 детей - от 25 дней до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (180 случаев), Соломенском районе (154 человека) и Шевченковском районе (142 пациента).

Читайте также, в Украине за минувшие сутки, 28 апреля, зафиксировано 11 627 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в Украине заболели - 2 059 465 человек, выздоровели - 1 635 333 человек, летальных исходов - 43 778.

Кроме того, в Украине существенно увеличили темпы вакцинации от коронавируса. За прошедшие сутки сделали 70 468 прививок. Большинство прививок за вчера было сделано вакциной AstraZeneca - 60 017. Sinovac укололи 5793 людям, Pfizer - 4658.

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