Коронавирус "зверствует" в Киеве: обнародована жуткая статистика [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 940 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтверждено 194 630 инфицированных COVID-19. 122 831 человек выздоровели (784 - за минувшие сутки), еще 4567 киевлян умерли (30 - за минувшие сутки). Медики приняли решение о госпитализации 86 человек с диагнозом "коронавирус". К тому же, 255 жителей Киева отправили в медучреждения с пневмониями.
Отмечается, что среди заболевших:
- 548 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;
- 355 мужчин, возрастом от 18 до 94 лет;
- 37 детей - от 25 дней до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (180 случаев), Соломенском районе (154 человека) и Шевченковском районе (142 пациента).
Читайте также, в Украине за минувшие сутки, 28 апреля, зафиксировано 11 627 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в Украине заболели - 2 059 465 человек, выздоровели - 1 635 333 человек, летальных исходов - 43 778.
Кроме того, в Украине существенно увеличили темпы вакцинации от коронавируса. За прошедшие сутки сделали 70 468 прививок. Большинство прививок за вчера было сделано вакциной AstraZeneca - 60 017. Sinovac укололи 5793 людям, Pfizer - 4658.
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