Каждый четвертый житель получил хотя бы одну дозу вакцины/ фото: РБК

На территории Германии за сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 1,1 миллион человек. Таким образом от болезни иммунизировали более 1% населения страны. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

На сегодняшний день каждый четвертый житель Германии получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. При этом в стране поставили сразу 2 "коронавирусных" рекорда.

Два новых рекорда: впервые за один день было вакцинировано более 1 процента населения. Почти 1,1 миллиона прививок - это новый ежедневный рекорд.

Читайте также, Министерство образования и научных исследований Германии выделит 1,6 млрд евро на исследование COVID-19. Из этой сумму 627 млн евро предназначаются фармацевтическим компаниям BioNTech и CureVac, занимающимся разработкой вакцин против коронавируса.

Кроме того, на территории Германии впервые приняли законопроект, согласно которому можно будет применить "экстренное торможение" локдауна. Этот проект предусматривает наиболее строгие правила карантинных ограничений в случае, если заболеваемость превышает 100 человек на 100 тысяч населения за три дня подряд.

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