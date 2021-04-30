Турция одобрила применение российской вакцины "Спутник V" для вакцинации от коронавируса. В ближайшее время в страну поступит крупная партия этого препарата. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

По его словам, Турецкое агентство по лекарственным средствам одобрило экстренное использование вакцины "Спутник V".

"Я желаю, чтобы это принесло пользу обеим странам. Таким образом, третья вакцина будет использоваться в нашей стране", - заявил Коджа.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что готов лично обсудить с российским президентом Владимиром Путиным поставки препарата, если это потребуется.

"У нас достаточно вакцин. Скоро поступит "Спутник V". При необходимости я обсужу этот вопрос и с президентом Путиным. Немецкие производители вакцины BioNTech также осуществят поставки в Турцию", - сказал он.

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