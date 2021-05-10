В понедельник, 10 мая, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Европа и мир должны внимательно следить за ситуацией в Украине на фоне агрессии России. Так, одним из вопросов во время саммитов "Бухарестской девятки" и НАТО будет Украина.

Об этом Дуда сообщил на пресс-конференции после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Ни Европа, ни мир не должны отводить глаз от этой части мира. С одной стороны, мы все должны поддерживать Украину, а с другой мы должны стоять на страже нашей безопасности, поскольку как для Польши, так и для Румынии - это восточный фланг НАТО.

Он отметил, что недавнее стягивание российских войск к украинской границе "было огромной проблемой и представляло опасность дальнейшей агрессии против Украины", добавив, что "ситуация в этой части Европы заслуживает особого внимания".

У меня нет никаких сомнений, что вопрос Украины, в частности безопасность и путь Украины в НАТО, а также в целом вопрос восточного фланга НАТО, будут иметь важное значение на следующем саммите НАТО в Брюсселе.

Отметим, встреча "Бухарестской девятки" пройдет 10 мая при участии президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Саммит Североатлантического альянса запланирован на июнь.

В "Бухарестскую девятку" входят страны восточного фланга НАТО:

Польша,

Румыния,

Литва,

Латвия,

Эстония,

Венгрия,

Словакия,

Чехия,

Болгария.

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