"Во время саммитов НАТО и "Бухарестской девятки" обсудят вопрос Украины" - Дуда [ Редактировать ]
В понедельник, 10 мая, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Европа и мир должны внимательно следить за ситуацией в Украине на фоне агрессии России. Так, одним из вопросов во время саммитов "Бухарестской девятки" и НАТО будет Украина.
Об этом Дуда сообщил на пресс-конференции после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Ни Европа, ни мир не должны отводить глаз от этой части мира. С одной стороны, мы все должны поддерживать Украину, а с другой мы должны стоять на страже нашей безопасности, поскольку как для Польши, так и для Румынии - это восточный фланг НАТО.
Он отметил, что недавнее стягивание российских войск к украинской границе "было огромной проблемой и представляло опасность дальнейшей агрессии против Украины", добавив, что "ситуация в этой части Европы заслуживает особого внимания".
У меня нет никаких сомнений, что вопрос Украины, в частности безопасность и путь Украины в НАТО, а также в целом вопрос восточного фланга НАТО, будут иметь важное значение на следующем саммите НАТО в Брюсселе.
Отметим, встреча "Бухарестской девятки" пройдет 10 мая при участии президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Саммит Североатлантического альянса запланирован на июнь.
В "Бухарестскую девятку" входят страны восточного фланга НАТО:
- Польша,
- Румыния,
- Литва,
- Латвия,
- Эстония,
- Венгрия,
- Словакия,
- Чехия,
- Болгария.
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