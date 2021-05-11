Во вторник, 11 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что заболеваемость коронавирусом в Украине снижается седьмую неделю подряд.

Об этом сообщили в пресс-служба офиса президента.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день в Украине с 77 000 коек в больницах, оборудованных для больных COVID-19, занято 27841 кровать, или 36%.

Это значительно меньше, чем две недели назад. Седьмую неделю подряд продолжается динамика падения заболеваемости. Растет число людей, которые выздоровели. Красных зон не осталось. Восемь областей находятся в оранжевой зоне. Остальные - в желтой, однако есть определенный рост заболеваемости в отношении изо дня в день - это вызвано увеличением социальных контактов на праздники, которые прошли.

Также в ходе встречи обсуждалась программа вакцинации, в том числе от гриппа. Президент настаивает, что Украина должна договориться о стратегическом партнерстве с производителями вакцин.

Чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин.

Отметим, что был рассмотрен вопрос вакцинации тех, кто записался на прививку через приложение "Дія". Кроме того, обсудили введение электронных больничных и ковидних паспортов.

Напомним, в Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса Sinovac объемом 500 тыс. доз. В целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получены, препаратом CoronaVac в Украине вакцинируют маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.

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