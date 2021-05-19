В нашей стране появится новое высшее военное учебное заведение под названием Киевский институт Национальной гвардии Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 19 мая.

Новый ВУЗ появился путем выделения Киевского факультета из состава Национальной академии Национальной гвардии Украины. В учебном заведении будут готовить кадры для комплектования должностей офицерского состава Нацгвардии.

Образование института осуществляют за счет бюджета, предусмотренного для Министерства внутренних дел на 2021 год.

Ранее мы писали о том, что в Украине появится новый университет, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. По окончании обучения выпускники будут работать на государство.

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