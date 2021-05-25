За минувшие сутки, 24 мая, противник восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке.

Украинские военные не пострадали.

Так, возле населенных пунктов Авдеевка и Невельское враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а неподалеку Водяного – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде Павлополя и Южного противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков – из стрелкового оружия.

Кроме того, в понедельник противник применил против мирных жителей противотанковый ракетный комплекс. Обстрел был осуществлен в направлении населенного пункта Шумы, где с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения.

Указанные действия направлены на провоцирование Вооруженных сил Украины на открытие ответного огня с последующим их обвинению в нарушении режима прекращения огня именно в районе, где действуют зеркальные гарантии на безопасное проведение работ.

Отмечается, что в результате обстрела одна из ракет попала в гаражный кооператив "Северный", вторая - в жилой дом в н.п. Северное.

Украинская сторона СЦКК оперативно верифицировала обстрел и с помощью установленного координационного механизма сообщила СММ ОБСЕ.

С начала нынешних суток вражеских обстрелов не было зафиксировано.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, как видит дальнейшие действия по прекращению конфликта на Донбассе. Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.

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