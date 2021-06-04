По состоянию на 30 мая 2021 года на территории Украины утилизировали 742 дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Минстерства здравоохранения Украины.

Согласно им, медики уничтожили разбитые либо же поврежденные ампулы с препаратами а также вакцины, не подлежащие использованию. К примеру, препарат Covishield поставляется 10 дозами, на их использование есть всего 6 часов, а CoronaVac - в виде единого шприца-дозы, вакцина Comirnaty содержит 6 доз и для ее хранения нужны очень низкие температуры, поэтому людей прививают, в одном месте. AstraZeneca содержит 10 доз.

Отмечается, что список утилизированных вакцин выглядит следующим образом:

Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 654 доз;

Coronavac (Sinovac Biotech) - 11 доз;

Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech) - 12 доз;

AstraZeneca - 65 доз.

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Кроме того, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало в стране вакцину для иммунизации от COVID-19 AstraZeneca, которая была произведена на территории Европейского Союза. Препарат для экстренного применения уже был одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

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