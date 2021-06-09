В среду, 9 июня, Украина получила еще одну партию вакцины Pfizer от коронавируса. На этот раз речь идет о вакцине, закупленной за средства государственного бюджета.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Сообщается, что в Украину прибыли еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Ее закупают через международное агентство Crown Agents.

"Вакцину из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации. Прививки будут осуществляться организованно, мобильными бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кабмине сделали долгожданное заявление о COVID-паспортах в Украине. Также мы писали о том, что семь стран ЕС выдают сертификаты COVID-вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.