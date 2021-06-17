В четверг, 17 июня, в Киеве, на выставке "Оружие и безопасность" представили новую управляемую зенитную ракету "Коралл". Об этом сообщает LIGA.net.

Глава Конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев заявил:

Коралл должен работать по баллистическим целям. Конечно, не всех классов, но он должен работать по баллистическим целям.

Он отметил, что ракета будет оснащена активной головкой самонаведения "Оникс" от украинской компании "Радионикс".

"Мы прокатали "Нептун", мы его сделали вместе с государственными испытаниями за два года. Этот комплекс мы тоже сделаем порядком за два года до начала госиспытаний", - рассказал Коростелев о сроках создания ракеты.

Технические характеристики:

масса ракеты - 300 кг,

масса боевой части 25 кг,

скорость – 3600 км/ч,

дальность поражения цели - до 30 км.

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