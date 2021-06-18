Решение о принятии Украины в НАТО чисто политическое - эксперт [ Редактировать ]
Несмотря на то, что НАТО - военно-политический альянс, решение о принятии Украины - чисто политическое. Об этом в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
Я напомню, есть страны которые вообще без ПДЧ, по быстрой процедуре Ad hoc ("специально для этого" - лат.) принимались в НАТО. Ни на какие ПДЧ, ни на какую коррупцию не обращалось внимание. Шестое расширение НАТО - Албания и Черногория. В Албании, что коррупцию побороли? Она, по моему, ниже нас находится в этом индексе. Поэтому решение о принятии Украины чисто политическое.
Чем больше расширяется НАТО, тем сложнее туда попасть, считает эксперт. Потому что два основных условия принятия в НАТО - страна должна находиться в Европе и все члены НАТО должны проголосовать "за".
Греция долгое время блокировала принятие Северной Македонии, потому что спорное название было - Македония (провинция в Греции - ред.). Поменяли название - все, условие сняли - приняли.
Политтехнолог обратил внимание, что президент США Джо Байден впервые за всю историю американских президентов заявил, что Украину можно будет принять в НАТО, если она поборет у себя коррупцию.
Он не сказал, что главным условием является прекращение войны, или возвращение аннексированной территории. Но критерии - что такое побороть коррупцию? У нас все антикоррупционные органы есть. Это что - какое-то конкретное количество олигархов посадить? В принципе сигнала нам шлют. Я ссвязываю санкции против определенных наших условных олигархов с тем, что нам индикатируют, покапывают, вот посмотрите сюда, этот человек может быть....
Напомним, что в феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Ранее Украине предоставили статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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