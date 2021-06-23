Квебек оговтується після руйнівного торнадо, що пронісся регіоном напередодні. смерч налетів раптово і зруйнував півсотні будинків неподалік Монреаля. Одна людина загинула. Комора, де сховався чоловік, опинилася просто на шляху смертоносного вихору.

Стихія повалила дерева, позривала дахи з будинків. За даними метеослужби, швидкість вітру сягала двохсот двадцяти 220 кілометрів за годину. Влада провінції обіцяє допомогти людям відновити житла.

Мішель Вахон житель Квебеку: