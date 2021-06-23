Канада оговтується після потужного торнадо [ Редактировать ]
Квебек оговтується після руйнівного торнадо, що пронісся регіоном напередодні. смерч налетів раптово і зруйнував півсотні будинків неподалік Монреаля. Одна людина загинула. Комора, де сховався чоловік, опинилася просто на шляху смертоносного вихору.
Стихія повалила дерева, позривала дахи з будинків. За даними метеослужби, швидкість вітру сягала двохсот двадцяти 220 кілометрів за годину. Влада провінції обіцяє допомогти людям відновити житла.
Мішель Вахон житель Квебеку:
Замість ховатися у будинку, ми були заворожені, адже ніколи такого не бачили. Але потім зрозуміли, що торнадо суне просто на нас - скрізь літали уламки і повітря довкола нас стало синім. І було вже запізно. Я щодуху кинувся до будинку, але ще б 5 секунд - і все.
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