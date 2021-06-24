У Брюсселі стартує дводенний саміт ЄС. Серед головних тем - відносини з Росією. Зокрема обговорять доповідь Жозепа Борреля. У ній - глава євродипломатії покладає на Росію відповідальність за зіпсовані з ЄС відносини.

Та для подальшого спілкування з Кремлем пропонує застосовувати такі принципи: діалог - щодо питань, які зачіпають інтереси ЄС. Для решти - тиск та дистанціювання. Крім того, лідери ЄС обговорять відновлення економіки після пандемії.