Крушение Ан-26 на Камчатке: тела погибших начали доставать из воды [ Редактировать ]
В России, на Камчатке, спасатели начали извлекать из воды тела погибших при крушении самолета Ан-26, в котором погибли все пассажиры и члены экипажа. Об этом сообщает "Интерфакс".
Прежде источник в экстренных службах заявил, что были найдены тела шести жертв авиакатастрофы.
Замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб сказал, что спасатели выявили троих погибших, их пока не опознали.
В свою очередь губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил, что в регионе объявлен трехдневный траур в связи с авиакатастрофой самолета Ан-26, в которой погибли 28 человек.
Напомним, утром 6 июня на Камчатке перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-26. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.
Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.
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