Україна вироблятиме батареї для електромобілів для Євросоюзу [ Редактировать ]
Угода, яка може перетворити Україну на майданчик для виробництва електрокарів. ЄС та Україна домовились про партнерство у сфері сировини та акумуляторів. Документ підписали напередодні у Києві віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович саме перебуває тут з візитом. А в Брюсселі пояснили, про що саме йдеться. Докладніше - Олена Абрамович.
У часи пандемії Євросоюз уперше за останні 30 років зіткнувся із серйозними перебоями в постачанні сировини та комплектувальних. Половина з опитаних німецьких промислових фірм поскаржилась на дефіцит. Зі США невчасно постачали мікрочипи, Японія затримувала напівпровідники, Тайвань мікросхеми. Виникли затримки й через аварію в Суецькому каналі. У Брюсселі вирішили - час співпрацювати з найближчими сусідами.
Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії:
Україна має зручне розташування, щоб стати сильним гравцем у сфері критичної сировини та батарей. У неї є всі шанси посісти лідерські позиції в цій галузі серед східних партнерів.
Наразі запропонувати Євросоюзу мікросхеми чи акумулятори Україна не може. Проте в ЄС налаштовані допомогти з виробництвом. Спочатку з'ясують, яку саме сировину ми можемо запропонувати. Брюссель надає 750 тисяч євро для зближення українського законодавства до європейського в гірничій галузі.
Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії:
По-перше, Україна має узгодити своє гірниче законодавство з європейським, з дотриманням найвищих екологічних та соціальних державних стандартів. По-друге, ми запустимо співпрацю щодо першої і другочергової сировини в Україні, допоможемо з модернізацією необхідних технологій.
Для Києва це шанс знайти нову роботу шахтарям. Адже Україна збирається разом з ЄС переходити на зелені енергоносії. А це означає поступове закриття вугільних копалень.
Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:
Освоєння родовищ стратегічних і критичних корисних копалин може вирішити питання переорієнтації гірників вугільних шахт і уникнути остаточної втрати унікальних знань з проєктування, будівництва підземних копалень та інфраструктури.
Україна має поклади 20 із 30 видів критичної сировини зі списку ЄС. Значну частину з цих мінералів використовують для виготовлення акумуляторів для електрокарів.
Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії:
ЄС це не лише торговельний блок з купівельною спроможністю, якій немає рівних. Ми зараз на першому місці в електромобільності. Торік понад мільйон електрокарів були продані в Європі. Це більше, ніж у Китаї.
Щоб утримувати лідерство, Брюссель планує залучити Україну. Зокрема і як майбутнього виробника батарей для електромобілів. До співпраці залучать також міжнародних кредиторів. Українські дипломати в Брюсселі обіцяють посприяти, щоб така співпраця акумуляторами не обмежилась. І в майбутньому Україна стала ще й майданчиком для виробництва електрокарів.
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