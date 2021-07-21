В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Так, 22 июля ожидается осложнение погодных условий в 13 областях. В южных, восточных и центральных регионах прогнозируют грозы. Ночью местами ожидаются значительные дожди.
Там объявлен I уровень опасности (желтый). Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Ранее мы писали о том, что в Польше "зверствует" разрушительный ураган с дождями.
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