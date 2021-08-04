Від завтра в Україні почнуть діяти нові правила перетину кордону. Громадяни України, які повертаються на батьківщину, повинні піти на самоізоляцію. Окрім туристів з довідкою про повну вакцинацію. Або офіційний документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини. Також це стосується неповнолітніх.

Аби не йти на самоізоляцію також можна буде пройти тестування у пункті перетину кордону. Нові норми стосуються і тих хто перетинає адмінмежу з ОРДЛО та Кримом повідомили у Держприкордонслужбі. І зазначили що більш жорсткими будуть правила для осіб, які прибули з Росії та Індії, де є спалахи штаму Дельта.