Ізраїль випробовує перші у світі ліки проти коронавірусу. Одночасно почалися широкомасштабні тестування ізраїльської вакцини, причому частину з них проводитимуть в Україні. Чому - розповість Антон Готліб.

Щойно стало зрозуміло, що вакцина - єдиний порятунок від епідемії у світі, у буквальному сенсі. Між фармвиробниками почалися перегони. Ізраїль теж не лишився осторонь. Розробку вакцини доручили біологічному Інституту Ніс-Ціон, це абсолютно секретна установа, що підпорядковується Міністерству оборони.

У дію було введено протокол, розроблений ще в 90 у разі застосування проти Ізраїлю імовірним противником біологічної зброї. Він складається з трьох етапів: 1) визначити патоген (він відомий - COVID-19), 2) швидко розробити засіб протидії (в даному разі вакцину) і запустити її в промислове виробництво.

Третій етап клінічних випробувань вирішили проводити за кордоном в Україні і Грузії. Можна уявити, який ґвалт це може викликати в соцмережах, загалом у суспільстві цих держав. Але пов'язана така необхідність не з небезпекою препарату і бажанням перевірити його на жителях інших країн.

Юрій Ранков, керівник департаменту першого медичного центру Тель-Авіва (рос):

Поскольку в Израиле большое число вакцинированных - трудно найти достаточно репрезентативную выборку для качественных клинических исследований. Достигнуты межправительственные соглашения, как нам заявлено, что вакцину будут испытывать пациенты из Грузии, Украины и Израиля в том числе.

В основі вакцини - вірус стоматиту. Його білок замінений на білок COVID-19. За схожою схемою створені й інші вакцини, та ж "АстраЗенека". Але на відміну від останньої - ізраїльська буде однокомпонентною. Більш того, фармацевтична компанія почала випробування вакцини проти коронавірусу в таблетках.

Це такі капсули, які приймають одноразово. І ще одна несподіванка - у продаж почали надходити домашні тести на коронавірус. Вони нагадують тести на вагітність. І з'ясувати - хвора людина на COVID-19 чи ні - по них можна протягом 15 хвилин.