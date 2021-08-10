Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине "на сутки вперед" (РСВ) за неделю с 2 по 8 августа выросла по сравнению с прошлой неделей на 19,7%. Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка".

На внутрисуточном рынке в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию за неделю выросла на 29% - до 3 тысяч 269 грн за МВт-час.

Причиной роста цен на электроэнергию называют решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) о повышении максимальных предельных цен продажи электричества.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос тарифов на электроэнергию для населения будет рассмотрен на заседании СНБО 29 июля.

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