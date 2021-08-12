Недалеко от острова Милос, который находится в Греции, затонуло туристическое судно с пассажирами на борту. ОБ этом сообщает издание Greek Reporter.

На борту корабля, потерпевшего крушение, находились 18 человек. В настоящее время в водах Эгейского моря находятся пассажиры судна. Страшный инцидент произошел на расстоянии 16 морских миль от острова Милос, при этом сейчас остается неизвестной информация о типе утонувшего судна.

Отмечается, что на помощь людям выдвинулись спасательные службы, береговая охрана на катерах, рыбаки на моторных лодках, а также вертолеты военно-морских и военно-воздушных сил Греции. Известно, что в том районе, где произошла чрезвычайная ситуация, сейчас дуют сильные ветра, скорость которых достигает от 4 до 5 баллов.

Читайте также, в Будапеште на реке Дунай опрокинулся пассажирский прогулочный катер с 32 пассажирами и двумя членами экипажа на борту, на данный момент известно о 7 погибших и 20 пропавших без вести. Большинство пассажиров судна - туристы из Южной Кореи.

Кроме того, в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, воздушный шар напоролся на линии электропередач. В результате столкновения шар загорелся, а корзина с людьми оторвалась и упала на землю, в результате авиакатастрофы четыре человека погибли, включая пилота.

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