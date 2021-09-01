Власть Зеленского так привыкла лгать и фальсифицировать, что превратилась в заложницу своей же циничной лжи и потеряла связь с реальностью и возможность объективно воспринимать факты. Очередной раз это проявилось в нежелании выполнять взятые на себя обязательства в части имплементации "формулы Штайнмайера".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе брифинга у парламента заявил, что в Украине на сегодняшний день нет инициатив по внедрению «формулы Штайнмайера» в законодательство.

"Что касается вопроса "формулы Штайнмайера", сегодня нет предложений по смене законодательства, в которых она была бы отражена", – сказал глава украинского парламента, чем ввел в заблуждение и украинских граждан, и мировую общественность, поскольку это заявление абсолютно не соответствует действительности.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" последовательно отстаивает позицию необходимости выполнения в полном объеме Минских соглашений. В том числе имплементации в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера, предложенной главой МИД Германии и поддержанной лидерами стран «нормандского формата» еще в 2016 году. Также мы не единожды призывали официальный Киев выполнить обязательства, согласованные в ходе саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года.

Считаем необходимым напомнить главе украинского парламента, что народными депутатами от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" неоднократно вносились соответствующие законодательные инициативы, которые были зарегистрированы в установленном законом порядке.

22 ноября 2019 года депутатами от нашей фракции был внесен проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" под № 2491 – документ, направленный на полную имплементацию "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины. Именно этот законопроект призван обеспечить условия для мирного урегулирования ситуации на неподконтрольных территориях Донбасса, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также содействовать установлению правопорядка, нормальной жизнедеятельности в населенных пунктах указанных районов и восстановлению конституционных прав и свобод украинских граждан. Однако ни этот документ, ни другие законодательные инициативы "Оппозиционной платформы – За жизнь", направленные на реализацию плана по имплементации "формулы Штайнмайера", так и не были рассмотрены парламентом.

В первый день работы Верховной Рады IX созыва, 29 августа 2019 года, фракцией ОПЗЖ в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления "О неотложных мерах для прекращения боевых действий и восстановления мира, имплементации Минских соглашений" под № 1120.

Более того, необходимость мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в том числе путем реализации плана, предложенного Франком-Вальтером Штайнмайером, не единожды обсуждалась в рамках работы созданного по инициативе "Оппозиционной платформы – За жизнь" межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция". Такие встречи проходили и в Берлине с участием депутатов Бундестага, и в Париже с участием французских сенаторов, и в Москве с членами Государственной Думы РФ.

Мы уверены и не единожды заявляли, что единственным путем для установления мира на Востоке нашей страны является реализация законодательных предложений, направленных на имплементацию "формулы Штайнмайера" в национальное законодательство Украины. Эту же позицию подтверждает резолюция Совета Безопасности ООН и поддерживает международное сообщество.

Наша партия отстаивала и будет отстаивать в дальнейшем позицию мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Мы призываем украинскую власть продемонстрировать политическую волю к установлению мира в стране и выполнить Минские соглашения в полном объеме.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"