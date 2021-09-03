Зеленський відвідав каліфорнійську авіабазу [ Редактировать ]
А ще в Каліфорнії Володимир Зеленський побував на авіабазі "Моффет-Філд".
Там український президент побачив, як тренуються каліфорнійські нацгвардійці.
Ті, до речі, активно співпрацюють із нашими силовиками. А ще - американці продемонстрували зразки своєї зброї та техніки. А на вияв пошани - військовий оркестр виконав державні гімни України і США.
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