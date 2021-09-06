Министерство здравоохранения Украины подало Кабинету министров прошение о переводе страны в "желтую" зону карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

По его словам, усиление ограничений произойдет с понедельника, 13 сентября. Такое решение приняли в связи с тем, что Украина превысила все показатели, которые переводят страну с "зеленой" в "желтую" зону.

Минздрав подал соответствующее представление Кабмину. На этой неделе будет комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности.

Читайте также, на территории Украины могут ввести режим локдауна в ноябре 2021 года в связи с вспышкой заболеваемости коронавирусной инфекцией. В настоящее время нету конкретной цифры, при которой введут усиленный карантин, при этом Кузин считает, что избежать локдауна не удастся.

Кроме того, на территории Украины 2 региона по одному из критериев не соответствуют "зеленой зоне" карантинных ограничений. в Луганской и Львовской областях стабилизировалась динамика госпитализации с COVID-19 стабилизировалась и сейчас составляет 47,8% и 37% соответственно.

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