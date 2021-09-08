В ДТП у Любліні постраждали семеро українців [ Редактировать ]
Семеро українців, які потрапили в ДТП неподалік Любліна, у лікарні в стані середньої тяжкості. Двох з них прооперували. Нагадаю, мікроавтобус, у якому їхали наші співгромадяни, врізався у вантажівку. Водій не постраждав. Експертиза встановила, що він був тверезий.
Василь Павлюк, Генеральний консул України в Любліні:
Попередньо так виглядає, що він заснув. Але водій вантажівки він десь зник, правда, його там поліція, по-моєму, знайшла. Там вантажівка стояла і незрозуміло, чому вона стояла. Ми не маємо ще висновків поліції. Як тільки будемо мати, ми тоді зможемо говорити вже предметно.
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Мікроавтобус, у якому їхали наші співгромадяни, врізався у вантажівку. Усіх постраждалих доправили до лікарень, один чоловік - у тяжкому стані.
Поблизу Любліна мікроавтобус з українськими громадянами врізався у вантажівку.
Того дня Тетяна з татом поверталися додому з музичної школи. Від удару вантажівки її намагався врятувати батько - прикрив собою. І не вижив.
Тоді на місці аварії загинули водій вантажівки і двоє перехожих. Двох дівчат доправили в реанімацію дитячої лікарні Львова. Обидві досі в тяжкому стані.
Другий шофер автобуса, який на момент аварії відпочивав, загинув. Одинадцятьом пасажирам знадобилася допомога медиків. Шістьох з них - ушпиталили з травмами різної тяжкості.