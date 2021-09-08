Семеро українців, які потрапили в ДТП неподалік Любліна, у лікарні в стані середньої тяжкості. Двох з них прооперували. Нагадаю, мікроавтобус, у якому їхали наші співгромадяни, врізався у вантажівку. Водій не постраждав. Експертиза встановила, що він був тверезий.

Василь Павлюк, Генеральний консул України в Любліні: